الاستخبارات البريطانية تستعد لفتح جبهة جديدة ضد روسيا

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” نقلا عن مصادر أمنية بريطانية، أن استخبارات لندن تستعد لمهاجمة شبكات الكمبيوتر الروسية ردا على أعمال “عدوانية” محتملة قد تشنّها موسكو في المجال السبراني.

وقالت الصحيفة، إن مجموعة من الهيئات الأمنية البريطانية المختصة، بما فيها وكالة الاستخبارات السبرانية، ووزارة الدفاع البريطانية تشترك على وضع وصياغة التدابير الجوابية للرد على روسيا.

وأكدت الصحيفة، أن المختصين البريطانيين في المجال السبراني، “شغلوا مواقعهم في شبكات الكمبيوتر في روسيا”.

وأضافت أن لندن تتوقع تعرض مرافق البنية التحتية البريطانية الرئيسية وبشكل خاص منظومة نظام الرعاية الصحية، لهجمات سبرانية روسية.

وتعتقد الاستخبارات البريطانية، أن روسيا يمكن أن تنشر في الإنترنت “إثباتات تشهير” ضد أعضاء الحكومة البريطانية والبرلمان والشخصيات الرسمية الرفيعة الأخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية البريطانية تحذيرا بهذا الخصوص من رئيسة الوزراء تيريزا ماي شخصيا.

وفي مارس الماضي، أفادت الصحيفة بأن المركز الوطني للأمن السبراني في بريطانيا، حثّ رؤساء شركات الطاقة الكبرى في البلاد على تعزيز الإجراءات الأمنية خوفا من هجمات سبرانية روسية بعد حادث تسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.