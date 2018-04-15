زعيتر : مستمرون معكم في الدفاع عن لبنان

أكد المرشح على لائحة “الأمل والوفاء” في الهرمل الوزير غازي زعيتر “اننا مسؤولون أمامكم وسنقاوم معكم الحرمان، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وعن قضايانا العربية المحقة”، مشدداً “دائماً على المثلث الذهبي المتمثل بالشعب اللبناني الواحد في ظل دولة قوية عادلة واحدة لكل أبنائها، وجيش قوي، ومقاومة باسلة مستمرة حتى تحرير كامل الأرض”.

كلام زعيتر جاء خلال احتفال تكريمي أقامته عائلة آل صقر للمرشحين وزير الزراعة غازي زعيتر، النائب الوليد سكرية وإيهاب حمادة، أقيم في دارة الدكتور حسين صقر، حضره فاعليات وحشد من أبناء العائلة.

ولفت سكرية الى أن “تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحلفائهما التابعين لأميركا والحكم السعودي، يسعون للنيل من المقاومة سياسيا بعدما لم يستطيعوا النيل منها عسكريا، من خلال الحصول على مجلس نيابي ذات أكثرية كبيرة معادية لنهج المقاومة، بحكومة تنتج عن هذا المجلس معادية للمقاومة”.

وأكد حمادة “أننا مقبلون على مرحلة جديدة في لبنان جديد، لإخراجه من قلب الهاوية على الصعيد الاقتصادي وغيره” مضيفا “بأننا نحتاج إلى المنقذ الذي جاء في مرحلة من هذا الزمن، واستطاع أن ينقذ الكرامة العربية”.