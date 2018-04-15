سلام: تحالفي مع الحريري متين

دعا رئيس الحكومة السابق تمام سلام الناخبين البيارتة إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 6 أيار المقبل “رغم مساوئ قانون الانتخابات الذي أعاد تقسيم بيروت على أساس طائفي”.

وأكد سلام، خلال فطور أقامه في دارته في المصيطبة لمخاتير بيروت، متانة التحالف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، مشددًا على “الوقوف إلى جانبه في الخيارات التي اعتمدها ودعمه في الخطوات التي يقوم بها من أجل النهوض بالبلاد وآخرها مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس”.

واعتبر سلام أن “تمسك البيارتة بنهج الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك لطالما ميزهم عبر التاريخ”، مشددًا على أن أبناء بيروت “متمسكون بعروبتهم وسيرفضون أي محاولة لتغيير هويتهم”.