فما لي في الناس إن مالوا و إن عدلوا ديني لنفسي و دين الناس للناس 🙏 #شذى_حسون #الاسراء_والمعراج #النجف #العراق

A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun) on Apr 13, 2018 at 6:28pm PDT