حل جديد من ‘غوغل’ لتسريع الإنترنت

تعمل شركة غوغل على إطلاق تطبيق يهدف لمساعدة مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التغلب على مشكلة ضعف الاتصال وارتفاع تكلفة البيانات.

وحسبما قالت الشركة على موقعها، يقلل التطبيق، المعروف باسم “غوغل غو” (Google Go)، فإن كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث بنسبة 40% ويسمح بالوصول إلى عمليات البحث السابقة في وضع عدم الاتصال، وفق ما جاء في تقرير لموقع “cnet” المختص بأخبار التقنية.

وأجرت الشركة تعديلا على البحث الصوتي للعمل بشكل أفضل مع الاتصالات البطيئة، بما في ذلك عند استخدام شبكة الجيل الثاني “2G”.

تقول كريستينا لين، مدير تسويق منتجات غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

يتزايد عدد الأفارقة الذين يستخدمون الإنترنت كل عام، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة كمصدر رئيس للإنترنت.

