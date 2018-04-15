نصر الله: لا خيار بحماية لبنان إلا بالمعادلة الذهبية

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن “لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو الإسرائيلي”، إلا بالمعادلة الذهبية المتمثلة بـ”الجيش والشعب والمقاومة”.

وأضاف نصرالله في خطاب كلمة له خلال مهرجان إنتخابي جماهيري بإسم “يوم الوفا للشهدا” في منطقة البقاع الغربي:

البعض في البقاع الغربي أخذ مواقف معادية لسوريا وما نريد أن نقوله اليوم لأهلنا يجب التفكير في خياراتكم السياسية لأن من يراهن على إنهيار الوضع في سوريا لمصلحة أميركا أو اسرائيل أو غيرهما فهو واهم وينتظر سرابا

هل مصلحة أهل البقاع الغربي من كل الفئات هو إستمرار هذا التحريض على المقاومة بينما هي تشكل ضمانة لوجودهم الكريم والعزيز؟

إلى متى يستمر البعض في البقاع الغربي بالتحريض على المقاومة؟

العدو بفضل المقاومة وكل التجارب التي حصلت هو أجبن من أن يأتي بدباباته إلى البقاع الغربي وراشيا وإلى الجنوب

للبقاع الغربي وراشيا هناك خصوصية الجغرافيا لقربه من فلسطين المحتلة ولأطماع العدو بنهر الليطاني

التنوع الموجود في منطقة البقاع الغربي وراشيا أصيل وقديم ويجب الحفاظ عليه وحمايته والعمل لبقاء الناس في أرضهم وقراهم

لنهر الليطاني فوائد كبيرة تنعكس على المنطقة كلها ولذلك يجب متابعة هذا الموضوع ومتابعة ما سبق إن تم إقراره خلال الموازنات الماضية

أعتقد أن موضوع نهر الليطاني وبحيرة القرعون والحفاظ على هذه الثروة المائية وما تتعرض له من مخاطر وتهديدات يجب أن تكون أولية مطلقة

بالتضامن والتعاون بين رئيس وأعضاء هذه اللائحة سيكون كل الفائزين في خدمة منطقة البقاع الغربي وراشيا على كل المستويات

الوجود في مؤسسات الدولة هو ضمانة للمقاومة

أبناء هذه المنطقة لا يزالون حيث يجب أن يكونوا ويقدمون الشهداء والتضحيات

كل الشهداء من أبناء البقاع الغربي وأيضا الجرحى والمقاومين لهم أيام لا تنسى تشهد عليها كل التلال والمواقع وصولا للمعركة البطولية الإستشهادية في ميدون

أهالي البقاع الغربي قدموا الكثير من الشهداء من الرجال والنساء وحتى من القادة الشهداء الذين قضوا في الخطوط الامامية