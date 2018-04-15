الجيش ينعي العقيد الركن جوزف ملحم

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العقيد الركن جوزف ملحم، الذي توفي بتاريخ 15/4/2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 18/6/1973المية ومية- صيدا.

– تطوع في الجيش بتاريخ 4/1/1993، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عقيد إعتبارا من 1/1/2018.





– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله ولدان.

ينقل جثمانه عند الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين من المستشفى العسكري المركزي إلى صالون كنيسة مار يوسف- دير دوريت- الشوف، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه، ثم ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 15/4/2018 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان- البوشرية، وبتاريخ 16/4/2018 في صالون كنيسة مار يوسف دير دوريت- الشوف، وبتاريخ 17/4/2018 في صالون كنيسة مار تقلا- شد البوشرية، إعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00.