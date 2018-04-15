الجيش السوري يسيطر على قرية الحمرات في ريف حمص

3 ساعات ago - 8:09 مساءً المصدر: وكالات
الجيش السوري يسيطر على قرية الحمرات في ريف حمص

أكد “الإعلام الحربي المركزي”، سيطرة الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرية الحمرات في ريف حمص الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة وفصائل مرتبطة بها.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات من قوى الأمن الداخلي السوري، كانت قد دخلت أمس السبت، إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لتعزيز الأمن والاستقرار تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بعد مغادرة المسلحين منها.

3 ساعات ago

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