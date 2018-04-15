الجيش السوري يسيطر على قرية الحمرات في ريف حمص

أكد “الإعلام الحربي المركزي”، سيطرة الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرية الحمرات في ريف حمص الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة وفصائل مرتبطة بها.

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الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يسيطرون على قرية "الحمرات" بريف حمص الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 15, 2018

تجدر الإشارة إلى أن وحدات من قوى الأمن الداخلي السوري، كانت قد دخلت أمس السبت، إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لتعزيز الأمن والاستقرار تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بعد مغادرة المسلحين منها.