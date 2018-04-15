الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الراشدين

جددت مواقع التواصل الإجتماعي إحياء الذكرى الإولى لمجزرة الراشدين المجزرة المروعة التي ارتكبها التكفيريون بحق الأطفال والنساء والعجزة والمرضى والمصابين من أهالي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب

الجريمة التي ارتُكبت بحق اهالي كفريا والفوعة، بعد ان اعطت الجماعات التكفيرية الامان لهم، وكان من المفترض ان يتم نقل الاهالي الى حلب منذ صباح يوم الجمعة 14 نيسان/ابريل 2017 في اطار تطبيق اتفاق البلدات الاربع، الا انه تم احتجازهم داخل الحافلات وفي ظروف صعبة لاكثر من 30 ساعة، تعرضوا خلالها للاهانة والاساءة من قبل المسلحين، وبدلا من ان يتم توزيع الماء والغذاء على الاهالي، فجّر تكفيري انتحاري سيارة مفخخة بالحافلات، فاستشهد 100 شخص وجُرح اكثر من 150 اخرين من اهالي كفريا و الفوعة اغلبهم من الاطفال والنساء.

تفحمت جثث الاطفال والنساء، وبعضها تقطعت الى اشلاء، فيما كانت الدماء والوجوم والصدمة والخوف تغطي وجوه من نجا منهم.

أفرورا عيسى _ الحدث نيوز