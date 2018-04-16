ارباك يصيب ماكينة “التيار”..

ما زال ضجيجُ الماكينات الانتخابية يهدر في كل الدوائر، والفاضح فيها ماكينات النافذين في السلطة وما ترتكبه من موبقات مكشوفة بحقّ الناس والقانون.

واللافت في هذا السياق، الارباك الذي يصيب الماكينات الانتخابية التابعة لـ»التيار الوطني الحر»، والذي ظهر جلياً خلال مناورة أجراها لماكيناته الانتخابية في كل لبنان.

وفي معلومات لـ»الجمهورية» أنّ ماكينة «التيار» تعاني من إشكالاتٍ تنظيمية بسبب «الحروب» المشتعلة بين «الأخوة» على الأصوات التفضيلية التي قد تحول دون «قسمة الحقّ» بين «رفاق الصفّ البرتقالي»، وسطوة بعض المرشحين على الماكينة المناطقية فيتحكّمون ببلوكات كبيرة من الأصوات التفضيلية ما يحرم بقية المرشحين الحزبيين من تَرف هذه الأصوات ويسبّب الإشكالات في ما بينهم، الى جانب تراجع حركة التطوّع بين صفوف المؤيّدين غير الملتزمين.

أما الإخفاق الثاني الذي يخشى بعض العونيين من وقوع قيادته في مطبّه، فيتمثل بالتقديرات المبالغ بها في تحديد نتائج «التيار» يوم السادس من أيار، ما قد يصيب المشاركين في عمل الماكينة بصدمة سلبية ما يؤدّي الى تعليق نشاطها قبل إقفال صناديق الاقتراع.