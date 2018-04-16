صفقة تبادلية ضخمة بين اليونايتد ومدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي ريال مدريد ونظرائهم في مانشستر يونايتد، في إبرام صفقة تبادلية ستكون ضخمة للغاية.

وكشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في ترك بول بوغبا ينتقل إلى النادي الملكي مقابل ضم غاريث بيل.

وهي الرغبة التي تنال رضاء وموافقة المسؤولين في المرينغي.

ويسعى مورينيو للاستغناء عن بوغبا، في ظل التدهور الذي تشهده العلاقات بين الثنائي، بينما على الجانب الآخر يريد زين الدين زيدان مدرب بطل الليغا رحيل بيل بسبب انخفاض مستواه.

الصفقة ستكون مفيدة للشياطين الحمر في ظل التكهنات المثارة حول الرحيل المحتمل للثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال عن أولد ترافورد.

وسيحقق ريال مدريد الاستفادة المنشودة من هذه الصفقة، حيث يعد بوغبا صاحب الـ25 عاما، خير تعويض للكرواتي لوكا مودريتش في ظل تقدم عمره وبلوغه الـ32 عاما.