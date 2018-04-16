العريضي: مقبلون على صراع “أميركي إيراني إسرائيلي”

اعتبر النائب غازي العريضي أن ما نشهده من تطورات على المستوى العربي ستكون محرجة بالنسبة الى لبنان، متمنيا أن يتمكن اللبنانيون من إيجاد تفاهمات فيما بينهم منعا للانخراط في واقع الصراع العربي الدائر، الا أن ذلك لن يكون سهلا.

العريضي أوضح في حديث الى صوت لبنان (93.3) أن الجميع يتطلع الى حكومة ما بعد الانتخابات في ظل التجاذبات السياسية الكبرى في المنطقة، معتبرا أن هناك محاولة لمحاصرة أطراف سياسية وعلى رأسها حزب الله.

العريضي لفت الى أن ما جرى في الأيام الأخيرة ستكون له ارتدادات وانعكاسات على الساحة العربية والداخل اللبناني، خصوصا أننا مقبلون على صراع أميركي- إيراني- إسرائيلي.