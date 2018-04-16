قيادي في “الجيش الحر” عاتب على “السعودية”!

عبر “مصطفى سيجري” رئيس المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” التابع لـ”الجيش الحر” عن “حزنه” لعدم حضور ممثلين عن المعارضة السورية في القمة العربية التي تعقد اليوم الأحد في “ظهران” السعودية.

وقال “سيجري” في تغريدة له على “تويتر”: «إن تغييب ممثلي الشعب السوري عن القمة العربية المنعقدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة أمر محزن ولا يليق بموقع المملكة وواجبها إتجاه القضايا العربية والإسلامية».

وأضاف: «خصوصآ أنها تبنت عملية إعادة هيكلة الهيئة العليا للمفاوضات بما لا يتناسب مع تطلعات الشعب السوري بدعوى تمكين المعارضة».

ورغم أن “السعودية” تدعم المعارضة السورية خصوصاً الهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت على أراضيها في مؤتمر الرياض2، إلا أنها لم تقم بدعوتهم لحضور القمة العربية كممثيلن عن سوريا التي مايزال مقعدها فارغاً في كافة اجتماعات الجامعة العربية منذ أكثر من 6 سنوات.