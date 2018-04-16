بهية الحريري: “لست مطمئنة لكني لست خائفة”

قالت النائب بهية الحريري إن الكل “يعمل ” مصلحته، معتبرة أن هذا استحقاق ديمقراطي حضاري، “رغم استشعارنا منذ البداية بأكثر من محاولة وبأكثر من شكل لقطع الطريق على تشكيل لائحتنا، فأدركنا ان ثمة حصارا ومحاولة لإقصائنا، وان المستهدف هو مشروع رفيق الحريري في صيدا ممثلا ببهية الحريري” .

وأشارت خلال لقائها اعلاميي صيدا إلى أننا “قلقون نعم، حذرون أكيد، ولدينا الكثير من الأمور التي لم تكشف بعد، لست مطمئنة، لكني لست خائفة من المعركة التي اجبروني عليها فأنا لا احب الإستكانة بل احب التحدي لأني مقتنعة بما اقوم به وبالمشروع الذي امثله في المدينة”.