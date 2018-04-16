الاتحاد الأوروبي مستعد لتمويل إعادة إعمار سوريا!

صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفكير في تمويل إعادة إعمار سوريا، لكن شرط أن تكون عملية السلام بالنسبة لهذه البلاد في جنيف دائمة.

وقالت موغيريني، عند وصولها لحضور جلسة مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: “نحن مستعدون للبدء في التخطيط لعملية التمويل الخاصة بإعادة إعمار سوريا، وسوف يتطلب ذلك موارد ضخمة، إلا أن هذا يمكن أن يتحقق فقط بعد أن تصبح عملية التسوية السلمية في جنيف دائمة”.