من هي الأبراج الثلاث الأكثر ميلاً للكذب؟

من منا لا يكذب أو يخفي الحقيقة لسبب او لآخر، عن قصد أو من دونه؟ هذه هي حقيقتنا البشرية وبالتالي ليس من المعيب الاعتراف بالموضوع.

إلا أن هناك بعض الاشخاص تميل الى الكذب أكثر من غيرها، فلما لا تتعرفين الى مواليد الابراج الثلاث التي تكذب.

الجوزاء

تميل مولودة برج الجوزاء الى الكذب والاحتيال في بعض الأحيان بغية الوصول الى اهدافها خصوصاً انها شخص مزاجي للغاية وبالتالي تحتاج الى هذه الوسيلة لتحقيق غاياتها.

إلا أنها امرأة مضحكة للغاية قادرة على نقل الطاقة الايجابية وروح التفاؤل والأمل ضمن أي محيط تنخرط فيه بعيداً عن النكد أو التذمر أو الطاقة السلبية.

الميزان

لعله من الصعب تصديق ذلك، إلا أن مولودة برج الميزان تميل الى الكذب في بعض الاحيان خصوصاً انها شخص دبلوماسي للغاية وفائق الذكاء وبالتالي يحاول اللجوء الى هذه الوسيلة لحل الخلافات أحياناً أو تدارك المشاكل وصولاً الى تحقيق اهدافه.

وقد تقع مولودة هذا البرج في فخّ كذبها خصوصاً انها قد تصل الى مرحلة تصدقها وهذا ما يدخلها في الكثير من المشاكل، من دون قصد.

العقرب

من المعروف أن مولودة برج العقرب غامضة للغاية من هنا هي قد تلجأ في العديد من الاحيان الى الكذب واخفاء الحقيقة بغية حمايتها حياتها الخاصة وعدم مشاركة أسرارها، خصوصاً أنها تكره تدخل الاخرين بشؤونها الداخلية والخاصة.

من هنا، هي تضع حدوداً شديداً من الصعب اختراقها من قبل اي شيء، علماً أنها امرأة ذات شخصية قوية وثقة عالية بالنفس من دون أن ننسى انها تتمتع بارادة صلبة.