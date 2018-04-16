أوكرانيا تعاقب الأسد .. بسبب أبنائه!

ذكرت قناة “1 + 1” الأوكرانية أن الموقع الإلكتروني الأوكراني “صانع السلام” أضاف الرئيس السوري بشار الأسد إلى قائمته السوداء الخاصة بكل من يزور القرم بعد عودتها إلى روسيا.

ومن المعروف، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”، أن هذه القائمة باتت تضمّ مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية الروسية إضافة إلى شخصيات برلمانية وسياسية من مختلف بلدان العالم زاروا أراضي جمهورية القرم، التي عادت إلى قوام روسيا بعد انفصالها عن أوكرانيا سنة 2014.

وذكرت القناة أن سبب إضافة الأسد إلى القائمة السوداء تصريحه بأنّ أبناءه استجموا في معسكر “أرتيك” للأطفال في شبه جزيرة القرم العام الماضي.

ويعتبر الموقع الأوكراني أنّ أبناء الأسد انتهكوا حدود أوكرانيا وقوانينها عندما “زاروا القرم المحتلة”.

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