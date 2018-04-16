إشكال انتخابي في كاراكاس.. ورشق مكتب لائحة بالحجارة!

بعد إشكال البربير بين مناصري “تيار المستقبل” والمرشح رجا الزهيري الأسبوع الماضي، وقع اشكال قبل ظهر الاثنين بين انصار التيار وانصار المرشح في دائرة بيروت الثانية نبيل بدر على خلفية استئجار بدر شقة في منطقة كاراكاس في بيروت حوّلها لمكتب انتخابي، ما “استفز تيار المستقبل”. ووقع تدافع وتلاسن، ما أدى إلى تدخل قوى الامن لحل الاشكال.

كما ظهر في فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل قيام بعض المتجمهرين برشق مكتب لائحة “بيروت الوطن” التي ينتمي اليها المرشح بدر بالحجارة.

اشكال قبل ظهر اليوم بين انصار تيار المستقبل وانصار المرشح في دائرة بيروت الثانية نبيل بدر على خلفية استئجار بدر شقة في منطقة كاراكاس حوّلها لمكتب انتخابي ما استفز تيار المستقبل.

ووقع تدافع وتلاسن، ما ادى الى تدخل قوى الامن لحل الاشكال

وكان قد وقع اشكال منذ ايام في منطقة البربير pic.twitter.com/Q0yaesKjZk — الخبر الواقع (@samisamidadi3) April 16, 2018