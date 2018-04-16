بعد الاتصالات باسمه… أسود يعلق

أعلن المكتب الاعلامي للنائب زياد اسود أن: “مرة جديدة يعمد بعض الاطراف الى الاتصال بالناخبين الجزينيين عارضين عليهم مبالغ مالية وصلت الى 1500 دولار مقابل اعطاء صوتهم للنائب زياد اسود”.

وتابع البيان: “إن المكتب الاعلامي للنائب زياد اسود، يشدد مرة جديدة على ان لا علاقة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، يؤكد ان مثل تلك الألاعيب باتت مكشوفة ومعروفة المصدر، وان كانت الاتصالات تأتي من ارقام خاصة او ما يعرف بـ “private number”.

وختم البيان: “إن اسلوب المال وشراء الاصوات لم يكن ولن يكون من مبادئ النائب اسود الذي يعرف حق المعرفة ان رصيده الوحيد هو مواقفه الثابتة ومدافعته الشرسة عنهم وعن حقوقهم، على عكس من لا يعرفون سوى لغة المال والتضليل وبيع القرار الجزيني بثلاثين من الفضة”.