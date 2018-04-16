“الداخلية” تمنع سير الشاحنات وتوقف ورش البناء

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميما منع بموجبه سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية خلال فترة الانتخابات النيابية، بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 4 أيار الى التاسعة من صباح الإثنين 7 أيار، ويستثنى من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات والصهاريج التي تؤمن مادة الوقود إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وطلب المشنوق تكليف البلديات، بواسطة عناصر الشرطة البلدية التابعة لها، تأمين حركة المرور، كل ضمن نطاقها البلدي، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لانتقال المواطنين وحسن سير العملية الانتخابية.

كذلك أمر بوقف الأعمال في ورش البناء أيام الجمعة والسبت والأحد، وكلف قوى الأمن الداخلي العمل على حسن تنفيذ هذا القرار.