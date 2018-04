ذكرت صحيفة “MIRROR” البريطانية أن 6 أشخاص أصيبوا بسبب حادث دهس بسيارة جرى أمام مركز تجاري في مدينة مانشيستير البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن حادثة الدهس جرت مساء اليوم الاثنين أمام مركز تجاري يسمى Asda في شمال المدينة، مشيرة إلى أن بعض الإصابات خطيرة جدا.

