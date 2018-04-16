السوريون ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا

ذكر “مكتب الإحصاء الاتحادي” في ألمانيا أن السوريين يشكلون ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن المكتب إحصائية له، تقدر أن أعداد السوريين بلغت في العام الماضي 699 ألف شخص.

ويأتي قبل السوريين الأتراك، الذين يحتلون المرتبة الأولى ويبلغ عددهم 1.48 مليون، والبولنديين في الثانية بواقع 867 ألف شخص.

وأرجعت الإحصائية الارتفاع في عدد الأجانب إلى موجة اللجوء الأخيرة والهجرة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا من الدول المنضمة مؤخرا له كبولندا ورومانيا وبلغاريا، وبلغت الزيادة في عددهم منذ 2004 حوالي 439 ألف شخص.

وسبق أن قالت وكالة العمل الاتحادية إن نحو ستة ملايين شخص في ألمانيا، يحصلون على الإعانات الاجتماعية من الحكومة الألمانية، 10% منهم سوريون، بعدد يبلغ 588 ألف سوري.

ويحصل ما يقارب ستة ملايين شخص في ألمانيا على المعونات الحكومية، 34% منهم لا يحملون الجنسية الألمانية وينحدرون من 193 دولة حول العالم.

وبحسب الإحصائية الأخيرة فإن 23% من عدد سكان ألمانيا، البالغ 82 مليونا، ينحدرون من خلفيات مهاجرة.

وتعيش النسبة الأكبر من الأجانب في الولايات الغنية بنسبة 21% في بافاريا، و19% في شمال الراين-فيستفاليا، و17% في بادن-فورتمبورغ، بحسب إحصائيات المكتب.