بالفيديو : “سحابة تسونامي” تتدحرج على الأرض

في مشهد أقل ما يوصف بأنه “رائع”، التقطت العدسات “سحابة تسونامي”، وهي تتدحرج على الأرض في كندا.

ويظهر الفيديو، تدحرج السحابة الضخمة على الأرض، وكأنها موجة ضخمة، مثل تلك التي تشبه المشهد الشهير بسحابة الجليد التي جلبها “المشاة البيض” من المسلسل العالمي “غيم أوف ثرونز” أو “لعبة العروش”.

وتسببت السحابة في تكوين عدة طبقات من الجليد، وهو ما يشير إلى ربيع بارد جدا ستشهده كندا هذا العام.

ورصدت الطالبة الجامعية، شاينا أولسن المشهد البديع في 30 آذار، وقالت إنه كان “جدارا ضخما من السحب الذي اجتاح كل شيء، وأنه بعد مروره تساقطت الثلوج”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتقد أن التكوينات غير العادية، هي نوع نادر من السحب الطبقية.

وتتكون السحب الطبقية، عندما ترتفع طبقة من الهواء الدافئ الرطب من الأرض، وتترك منطقة ذات ضغط منخفض خلفها.

وأحيانا يتم امتصاص الهواء البارد، الذي يحتوي على الغيوم، إلى ذلك الجيب مثل المكنسة الكهربائية، وهو ما يجعل الغيوم تبدو وكأنها تحوم بالقرب من سطح الأرض، وكأنها إعصار تسونامي.