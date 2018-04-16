وئام وهاب: استعدوا للتحرك

أشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر “تويتر” إلى: “إن الإستمرار في رفض إستقبال نفايات الشوف وعاليه وإقليم الخروب سيدفع لتحرك خلال أيام باتجاه مطمر الكوستا براڤا لأن الصيف إقترب والقرى تحولت الى مكبات”.

وتابع: “أدعو أهلنا في إقليم الخروب والشوف وعاليه للإستعداد لتحرك نحدده خلال أيام لإقفال مطمر الكوستا براڤا وندعو الحكومة للإسراع في إقرار الحوافز”.

وقال في تغريدة ثانية : “تحدثت مع رئيس إتحاد بلديات الضاحية الأستاذ محمد درغام ورغم تفهمي لمطالبه وضم صوتي الى صوته المطالب بإقرار الحوافز إلا أنني أصر على ضرورة إستقبال المطمر لنفايات الشوف وعاليه فوراً دون تأخير فمن المعيب مثلاً أن نرفض نفايات الناعمه التي تحملت كل لبنان عشرين عام”

إن الإستمرار في رفض إستقبال نفايات الشوف وعاليه وإقليم الخروب سيدفع لتحرك خلال أيام باتجاه مطمر الكوستا براڤا لأن الصيف إقترب والقرى تحولت الى مكبات — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 16, 2018

أدعو أهلنا في إقليم الخروب والشوف وعاليه للإستعداد لتحرك نحدده خلال أيام لإقفال مطمر الكوستا براڤا وندعو الحكومة للإسراع في إقرار الحوافز — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 16, 2018

تحدثت مع رئيس إتحاد بلديات الضاحية الأستاذ محمد درغام ورغم تفهمي لمطالبه وضم صوتي الى صوته المطالب بإقرار الحوافز إلا أنني أصر على ضرورة إستقبال المطمر لنفايات الشوف وعاليه فوراً دون تأخير فمن المعيب مثلاً أن نرفض نفايات الناعمه التي تحملت كل لبنان عشرين عام — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 16, 2018