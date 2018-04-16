جعجع: المواجهة السياسية كبيرة

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “اننا أمام مواجهة سياسية كبيرة جدا ستحدد مصير البلاد. وبكل تواضع وموضوعية أقول، إما أن تتعاظم قوتنا التمثيلية لكي يكون هناك أمل أكبر بالتغيير وإما سنبقى في الحفرة التي نحن قابعون فيها إلى أبد الآبدين آمين”.

وقال جعجع خلال استقباله في معراب وفدا من عائلة سكر من بشري: “بقدر ما تكون كتلتنا النيابية أكبر، بقدر ما نستطيع التأثير على السلطة المركزية في لبنان ويمكننا العمل من أجل تقويم الإعوجاجات الموجودة، فهذه هي المهمة التي أمامنا اليوم، والتي هي أبعد بكثير من التفضيل بين شخص وآخر، وإنما ما نقوم به اليوم هو من أجل أولادنا والأجيال اللاحقة، فنحن ورثنا وطنا وواقعا عانينا الامرين من أجل الخروج منهما. ولذلك، لا نريد أن نورث أبناءنا الواقع الذي نحن عشناه، فعلينا أن نورثهم ما هو أفضل، وهذا الامر بين أيدينا إن قمنا بالتصويت بالشكل الصحيح”.

وأضاف: “لدينا مهمة كبيرة إن كان على مستوى منطقتنا أو لبنان ككل، لأنه إن لم يحصل حزب القوات على كتلة وازنة في مجلس النواب المقبل من أجل أن يستطيع الضغط بالشكل المطلوب وبالإتجاه الصحيح فستبقى الأمور على ما ترونه اليوم من صفقات وسمسرات وقلة دراية ومعرفة وتعاطي الأفرقاء الآخرين في موضوع قيام الدولة الفعلية”.

وتابع جعجع “لكل هذه الأسباب، مسؤوليتنا مضاعفة من أجل التصويت بالشكل الصحيح من أجل بشري والوطن ككل، فصوتكم لن يبقى فقط داخل القضاء، وإنما سيؤثر على الأقضية الأخرى البترون، الكورة وزغرتا الزاوية، واستطرادا على الإنتخابات في كل لبنان، باعتبار أن الامور متصلة ببعضها البعض”.