جنبلاط: العمل الحقيقي سيبدأ بعد الانتخابات

شدد رئيس لائحة “المصالحة” تيمور جنبلاط على أهمية “خفض سن الاقتراع، وحماية الجامعة اللبنانية”، مشيرًا الى “ضرورة التوجيه في الاختصاصات الجامعية والمهنية الملائمة لسوق العمل”، مشددًا على “ضرورة التوعية حول المخاطر والآفات الاجتماعية”.

ودعا جنبلاط، خلال لقاء شبابي مع لجان العمل الشبابي الفرعية في قضاء الشوف، إلى “تشجيع الرياضة”، مركزًا على “العناوين السياسية الأساسية لا سيما الحريات العامة ومكافحة الفساد ودعم القضايا الإنسانية وحقوق الشعوب المظلومة وقضية فلسطين”. وشجع الشباب على “المبادرة في كل الميادين وعلى متابعة الجهد الانتخابي والعمل المميز الذي يقومون به”، مؤكدًا أن العمل الحقيقي “سوف يبدأ ما بعد الانتخابات لكي نحقق كل ما نتطلع إليه بدءًا من الأمور الصغيرة وصولًا إلى التغيير في كل المستويات”.

وحث جنبلاط على “التصويت الكثيف في 6 أيار لكي يكون ذلك منطلقًا للعمل والتطوير في المجالات العامة.” وختم بالقول: “صحيح أن الانتخابات محطة سياسية وسوف نعبرها، لكن المهم أن نتابع النضال من أجل لبنان العربي المتقدم، الحديث، المدني الذي حلم به كمال جنبلاط، وسيبقى فينا وينتصر”.