الدفاعات الجوية السورية تسقط المزيد من الصورايخ المعادية

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الثلاثاء لصواريخ مجهولة الهوية استهدفت مطار الضمير العسكري في ريف دمشق ومطار الشعيرات في ريف حمص.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي أن” ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري في ريف دمشق”، “كما استهدفت ستة صواريخ أخرى مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطتها جميعها”.

وأفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص.

وأكد صحيفة “الوطن” السورية أن الدفاعات الجوية في حمص أسقطت 6 صواريخ معادية كانت تستهدف مطاري الشعيرات والتيفور العسكريين.