صناديق “المغتريين” جاهزة: 233 صندوقاً لـ 26 دائرة

5 ساعات ago - 9:37 صباحًا المصدر: المستقبل
صناديق “المغتريين” جاهزة: 233 صندوقاً لـ 26 دائرة

تحوّلت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية إلى “خلية نحل” تحضيراً لبدء العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى مع اقتراع المغتربين في 27 و 29 نيسان الجاري.

وأكدت مصادر المديرية لـ”المستقبل” أنه تم تحضير 233 صندوق اقتراع تمهيداً لمباشرة عملية توزيعها على أربعين دولة مع المظاريف الخاصة بها، موضحةً أنّ كل صندوق سيكون مخصصاً لاحتواء مظاريف الناخبين في 26 دائرة انتخابية، باعتبار أنّ عملية الاقتراع في دول الاغتراب مختلفة عما هو معمول به في الداخل اللبناني حيث هناك دائرة كبرى ودائرة صغرى.

ولمزيد من الإيضاح، أعطت المصادر مثالاً أستراليا التي تضم 33 صندوقاً للاقتراع، والصندوق رقم 1 يضم 220 ناخباً موزعين على 24 دائرة.

5 ساعات ago

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