من يشغل منصب نائب رئيس البرلمان.. ؟

5 ساعات ago - 9:43 صباحًا المصدر: الأنباء الكويتية
من يشغل منصب نائب رئيس البرلمان.. ؟

اهتمت أوساط ديبلوماسية بمعرفة اسم الشخصية التي يمكن أن تتولى منصب نائب رئيس المجلس النيابي بعد أن فضل نائب الرئيس الحالي فريد مكاري الابتعاد وعدم الترشح للانتخابات.

وحسب هذه الأوساط، فإن اختيار نائب الرئيس سيكون جزءا من قضية حسم مسألة رئاسة المجلس سواء جرى ذلك من خلال تفاهم أو من خلال معركة انتخابية، علما أن تحديد اسم نائب الرئيس مشروط بنجاح عدد من المرشحين، وخصوصا الياس بو صعب في المتن وإيلي الفرزلي في البقاع الغربي، وحيث إن التيار الوطني الحر يتطلع الى الحصول على نيابة رئاسة مجلس النواب والمنصب الأرثوذكسي الأول في الدولة.

5 ساعات ago

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

اعلانات

صفحة تويتر

خبر عاجل