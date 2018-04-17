من يشغل منصب نائب رئيس البرلمان.. ؟

اهتمت أوساط ديبلوماسية بمعرفة اسم الشخصية التي يمكن أن تتولى منصب نائب رئيس المجلس النيابي بعد أن فضل نائب الرئيس الحالي فريد مكاري الابتعاد وعدم الترشح للانتخابات.

وحسب هذه الأوساط، فإن اختيار نائب الرئيس سيكون جزءا من قضية حسم مسألة رئاسة المجلس سواء جرى ذلك من خلال تفاهم أو من خلال معركة انتخابية، علما أن تحديد اسم نائب الرئيس مشروط بنجاح عدد من المرشحين، وخصوصا الياس بو صعب في المتن وإيلي الفرزلي في البقاع الغربي، وحيث إن التيار الوطني الحر يتطلع الى الحصول على نيابة رئاسة مجلس النواب والمنصب الأرثوذكسي الأول في الدولة.