أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه الخاص عبر تويتر أنه “يبدو أن العدوى في هدم المباني القديمة والمعالم الاثرية انتقلت من بيروت الى القاهرة. ها هو مبنى الغراند كونتينانتال في وسط القاهرة يُهدم كما هُدم فندق النورماندي في وسط بيروت”.

وأضاف جنبلاط “انها الطالبانية المعمارية للرأسمالية الحديثة النعمة.رحم الله ولي الدين يكن”.

يبدو ان العدوى في هدم المباني القديمة والمعالم الاثرية انتقلت من بيروت الى القاهرة .ها هو مبنى الغراند كونتينانتال في وسط القاهرة يُهدم كما هُدم فندق النورماندي في وسط بيروت .انها الطالبانية المعمارية للرأسمالية الحديثة النعمة.رحم الله ولي الدين يكن . pic.twitter.com/FyqWxOzjU2 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 17, 2018