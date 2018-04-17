ضاحي خلفان يصدم الجميع ويحدد الجهة التي قصفت دوما بالكيماوي !

من جديد خرج نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بتغريدة غريبة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث زعم خلفان أن من “قصف مدينة دوما السورية بالأسلحة الكيمياوية هو الحشد ( الحشد الشعبي العراقي) الذي حاز على السلاح الكيمياوي من إيران”، مضيفا أن المسؤول عن الهجوم هي ايران وليس “النظام السوري”، على حد قوله.

وفي تغريداته قال خلفان: “النتيجة ان ايران اعطت للحشد كما تقول المصادر المواد الكيماوية واستخدمها الحشد في ضرب المقاومة السورية وجلبت ايران لدمشق كل هذه الضربات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “من المؤسف ان الاسد استعان بايران وحزب الله في التصدي لما واجهه من مشاكل وكان بإمكان الجيش السوري القيام بهذه المهمة منفردا ودون إدخال دول واحزاب ترعى الارهاب الى دمشق”.

وتابع “خلفان” زاعما: “مصادر تؤكد ان قوات الحشد هي التي استخدمت في سوريا المواد الكيماوية…وان اللعبة لعبة ايرانية”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا قد نفذت فجر السبت عدوانا بتوجيه ضربات صاروخية محدودة لمواقع عسكرية سورية، بعدها اعلن قائد الأركان الأميركي الجنرال “جو دانفورد” صباح السبت نفسه انتهاء الضربات التي نفذتها الدول الثلاث على “برنامج الأسلحة الكيميائية السوري”.