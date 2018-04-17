إيران توسع مرقد السيدة زينب قرب دمشق

3 ساعات ago - 11:11 صباحًا المصدر: وكالات
إيران توسع مرقد السيدة زينب قرب دمشق

أعلن رئيس لجنة إعمار العتبات المقدسة في إيران حسن بلارك، أنه تم إعداد مشروع لتوسيع مجمع مرقد السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

وذكر أن المشروع يتضمن، توسيع مرقد السيدة زينب ومرقد السيدة رقية بنت الحسين في دمشق.

ويشمل المشروع تشييد مبنى لضيافة الزوار في مرقد السيدة زينب وذلك بالتنسيق مع منظمة اليونسكو نظرا لوجود أبنية تاريخية في المنطقة.

وقال حسن بلارك، إن العمل سينتهي هذا العام في توسيع مرقد الإمام علي في النجف، وأن العمل جار على بناء صحن العقيلة زينب في مرقد الحسين في مدينة كربلاء.

وأكد أنه تم تأمين كافة المواد اللازمة للعمل من إيران وأن اللجنة التي يترأسها، تقدم خدمات الإقامة والطعام لزوار العتبات المقدسة.

3 ساعات ago

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