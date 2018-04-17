بزي: الجنوبيون الذين انتصروا للوطن.. سينتصرون له بالانتخابات

اعتبر مرشح “حركة أمل” في قضاء بنت جبيل دائرة الجنوب النائب “علي بزي” أن “الجنوبيين الذين انتصروا للوطن بالتضحيات سينتصرون له في الانتخابات، وان الجنوبيين ليسوا بحاجة الى دعاية انتخابية لانهم في أصل مشروع الامام الصدر وثورته ونهضته التي يقودها بامانة الاخ الرئيس نبيه بري”.

وقال، خلال لقاء حضره عدد من الفاعليات الإجتماعية وأهالي بلدة “دير انطار” ونظمته اللجنة الانتخابية لحركة “أمل”: “هذه المسيرة تتسع للبنان بكل طوائفه وفئاته ومكوناته واهله مقيمين ومغتربين، وان اي لغة انقسامية تصنف الناس ولا تنصفهم سيجد اصحابها انها غريبة عن هذه البيئة وقناعات اهلنا”.

وختم بزي: “موعدنا في 6 ايار لنصنع الامل للبنان الجديد والوفاء لانسانه الذي طال سيره على دروب الجمر”.