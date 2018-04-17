مشروع قانون لتغيير اسم وزارة الإعلام !

أقامت “اذاعة لبنان” – القسم الفرنسي، حفل عشاء مساء أمس في مطعم “أبو الزلف”، برعاية وزير الإعلام ملحم الرياشي، حضره سفير بلجيكا اليكس لينارت، سفير المغرب امحمد كرين، سفير تونس محمد كريم بودالي، سفيرة الأورغواي مارتا اينيس بيتزانيللي، المدير المساعد للمركز الفرنسي لوتشيانو ريسبولي ممثلا السفير الفرنسي برونو فوشيه، المستشار الثاني في ساحل العاج تور يايا ممثلا السفير العاجي، قنصل افريقيا الوسطى كميل فنيانوس، مدير “اذاعة لبنان” محمد ابراهيم، مستشار وزير الإعلام اندريه قصاص، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارةالاعلام خضر ماجد، مديرة البرامج في الإذاعة ريتا نجيم الرومي، النحات رودي رحمة، مديرة القسم الفرنسي في الإذاعة أليسار نداف جعجع واعلاميون.

وألقى الوزير الرياشي، كلمة،قال فيها: “انا حريص جدا على ان تستمر هذه الإذاعة الاولى في لبنان من دون اي منازع، وان تعزز الفرنكوفونية والأنغلوفونية وان تكون صوت لبنان الحقيقي الذي يسمعه جميع اللبنانيين والعرب، صوت لبنان النموذج الفريد من نوعه، صوت لبنان الرسالة والحقيقة والموضوعية. فلكل الفريق في اذاعة لبنان القسم الفرنسي، الف تحية”.

وأضاف: “نحن نقوم بعمل مجنون، نحافظ على شيء لم يعد موجودا في هذا الزمن لانه زمن الثقافة المسطحة والأفقية، انا مع اذاعة لبنان بكل اطيافها وبشكل اساسي القسم الفرنسي والإنكليزي لنحافظ على الثقافة الحقيقية للبنان”.

وتابع: “هذا العصر يصح القول فيه انه قليل الأخلاق، ولكن اذاعة لبنان تعلم الاخلاق، هذا العصر هو عصر السرعة، ولكن اذاعة لبنان تعلم السير على مهل في القيادة، او السرعة من دون ان نخسر حياتنا، لأنها تنقل الكلمة الحلوة بالصوت الحلو وبالثقافة المميزة والخبرة المعتقة مثل نبيذ لبنان. لا يمكنني في هذه المناسبة الا ان اشكركم وان اقدم تحية لأقدم المذيع في اذاعة لبنان القسم الفرنسي جو ريحان”.

وعن وضع الاعلاميين والعاملين في وزارة الاعلام، قال الوزير الرياشي:”أنا مع القانون، ولكنني مع الموظف ضد القانون، أنا مع القانون لكنني مع الحرية ضد القانون، الحرية والموظف والعامل اهم بكثير من القانون. نحن نصنع القانون ولكن الحرية هي التي تصنع منا بشرا. لقد وقعت بالأمس على الهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام وأحلتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما وقعت على مشروع قانون تغيير اسم وزارة الإعلام لتصبح وزارة اعلام وتواصل وحوار، انا اعرف ان كل هذه الأسماء قليلة عليكم لأني اعرف ما يليق بكم، فنحن ذاهبون باتجاه تحديث الوزارة وخصخصة بعض اقسامها ليليق العمل بكم وبنشاط.