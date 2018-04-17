بالصورة: سقوط عامل سوري من الطابق الرابع في زحلة

1 ساعة ago - 1:17 مساءً
بالصورة: سقوط عامل سوري من الطابق الرابع في زحلة

أفادت معلومات جرس سكوب عن سقوط عامل سوري من الطابق الرابع في مبنى في منطقة زحلة.

1 ساعة ago
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