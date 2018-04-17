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التصنيفات:
الحدث الأمني
بالصورة: سقوط عامل سوري من الطابق الرابع في زحلة
1 ساعة ago
- 1:17 مساءً
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أفادت معلومات جرس سكوب عن سقوط عامل سوري من الطابق الرابع في مبنى في منطقة زحلة.
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إطبع المقالة
أرسل لصديق
1 ساعة ago
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