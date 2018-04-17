5 أبراج صفاتهم التدليل والحنان

التدليل والاهتمام الزائد لدى بعض الأشخاص مجرد وهم أو تفاصيل زائدة، وكل له أسبابه في تفسير هذا المنطق ولكن هناك البعض الآخر لا يمكنهم الاستغناء عن هذا الأمر ويعتبرونه عاملاً رئيسيًا لسعادتهم، اكتشفي ذلك من خلال الأبراج التي تهوى مواليدها التدليل والحنان.

برج العقرب

لأن مواليد هذا البرج يتمتعون بحساسية زائدة، فإن أقل كلمة أو موقف ولو صغير يؤثر في حالتهم، وخصوصا نساء هذا البرج، وإذا ما حدث العكس يخلق أصحاب البرج مشاكل لا حصر لها.

برج السرطان

مواليد السرطان وخصوصا النساء يتمتعون بشخصية حساسة جداً ورومانسية لأبعد مدى وهو ما يجعلها تتطلع دوما إلى التدليل ولا يمكنها التنازل عن الحنان الزائد، ويعشقون الورد والهدايا والمفاجآت الدائمة.

برج الحوت

مثل الأبراج المائية تعتبر الأنثى الحوت عاشقة للتدليل والكلام المعسول، لأنها شخصية عاطفية تهتم بالتفاصيل، وتكون محط أنظار حبيبها ومحور حياته كلها.

برج القوس

مواليد برج القوس يتمتعن بالجاذبية والجمال ما يجعلهن محط أنظار الجميع لذا فإنهن تترقبن التدليل الدائم، وهي نقطة هامة ومحورية لديهن في أي علاقة.

برج الجدي

على الرغم من أن مواليد هذا البرج عمليين، وليسوا رومانسيين بالقدر الكافي، إلا أنهم من أكثر الأشخاص الذين يتمنون التدليل والحنان، وهو ما يجعلهم سعداء جدا، حتى لو لم يظهروا ذلك.