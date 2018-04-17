باسيل: نرفض التعرض لدولة عربية

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن موقف الخارجية اللبنانية هو “رفض التعرض لسيادة دولة عربية من دون غطاء شرعي وقرار أممي، ورفض خرق الأجواء اللبنانية للاعتداء على دولة عربية، وكذلك رفض استخدام أي سلاح كيميائي أو سلاح دمار شامل من أي جهة كانت وخصوصًا أن إسرائيل تمتلكها”.

وشدد باسيل، خلال سلسلة اتصالات خلال الأيام الأخيرة حول الضربات التي تعرضت لها سوريا لشرح خلفياتها ونتائجها، على وجوب “إجراء تحقيق دولي شفاف”، مشيرًا إلى ضرورة “اتخاذ العقوبات بالجهة التي قامت بهذا العمل أيا كانت” في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية. كما لفت إلى وجوب “خلو سوريا من السلاح الكيميائي بحسب القرارات الدولية وتقرير الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية الخاص بسوريا”.