كيم جونغ أون يهنئ الأسد

نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم الثلاثاء 17 نيسان/ أبريل، نص تهنئة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة الذكرى السنوية الـ72 لعيد الجلاء، أعرب فيها أون عن تضامنه مع سوريا.

وقال كيم جونغ أون: “يسرني أن حكومتكم الصديقة وشعبكم يحققون نجاحات كبيرة في النضال من أجل الحفاظ على استقلال وأمن البلاد تحت قيادتكم الصحيحة”. وتمنى للأسد المزيد من الإنجازات والصحة، معبرا عن تضامنه ودعمه للقضية العادلة للحكومة والشعب السوري.

وتحتفل سوريا يوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام بعيد الجلاء بذكرى انسحاب آخر جندي فرنسي من البلاد. وقد انتهى الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان في عام 1943، ولكن القوات الفرنسية بقيت في سوريا حتى 17 نيسان/ أبريل من عام 1946.