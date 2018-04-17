بلدية بيروت تعلق على انهيار جسر الكولا

توضيحاً لما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انهيار جزء من جسر الكولا، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن تطمئن المواطنين الكرام وتوضح للرأي العام انه وبتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قامت الفرق الفنية في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالكشف الفوري على الجسر.

وقد تبين أن القطع الاسمنتية التي سقطت من جوانب الجسر سببها اصطدام حاوية احدى الشاحنات فيها، وتلك القطع هي الواح تزيينية لا تدخل بالعناصر الانشائية للجسر، وأن الجسر سليم من الناحية الانشائية، ولا يوجد أي خطر إنشائي عليه أو على السلامة العامة.