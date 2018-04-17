تحذير إلى مرضى السكري

أوصت الرابطة الألمانية للاستعلامات الصحية وحماية المستهلك مرضى السكري بالانتباه جيدا إلى قيم الكوليسترول لديهم، وذلك لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يمهد الطريق لأمراض خطيرة تهاجم القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن تصلب الشرايين يحدث بسبب ما يعرف بالكوليسترول الضار (LDL)، مشيرة إلى أن التصلب يحدث لدى مرضى السكري على نحو أسرع من غيرهم.

لذا ينبغي على مرضى السكري فحص قيم الكوليسترول لديهم بانتظام، والعمل على خفض القيم المرتفعة من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

ومن المهم أيضا إتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإقلال من اللحوم الغنية بالدهون والإكثار من الأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، مع الابتعاد عن الأغذية، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول مثل الدهون الحيوانية وصفار البيض والشوكولاتة والمخبوزات.