ماكرون يقارن نفسه ببوتين

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر إلى أوجه الشبه بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشرح سبب الهجوم على سوريا.

قال الصحفي جان جاك بوردين الذي أجرى المقابلة السنوية مع الرئيس الفرنسي على إذاعة RMC والتي تم خلالها استعراض الأعمال التي قام بها ماكرون خلال أول سنة رئاسية أنه “بعد المقابلة قرر الرئيس الفرنسي الشاب أن يجلس ويحتسي كأس من الشراب معي”.

وخلال الحديث اقتبس الصحفي من ماكرون قوله “أنا مثل بوتين، وبوتين يفهمني”.

وتابع بوردين الاقتباس عن الرئيس “قررت أن أشن الهجمات على سوريا لكي يفهم الرئيس بوتين أننا موجودون هناك، وهو يفهم هذا الخطاب، وسترون أن هذا الحل سيفعّل السلام في سوريا”.

ونفذت أمريكا وبريطانيا وفرنسا هجوما ثلاثيا على سوريا، على خلفية اتهام تلك الدول للحكومة السورية باستخدام مزعوم للسلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما الشهر الجاري.