الحريري: سأعمل ليل نهار من أجل بيروت

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك من يحاول أن يلغي فيها تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط”.

وقال خلال احتفال أقامه في باحة قصر قريطم لجيران قريطم: “البعض انتقد كلامي متسائلا ما هي هوية بيروت؟ هوية بيروت عربية، وهويتها السلام والاعتدال والحوار والعلم والثقافة”، مشيراً إلى “أننا نريد أن نحافظ على شوارعها، طرقاتها، أحيائها، ناسها وتاريخها، فيما هناك من يريد محو هذا التاريخ وتغيير الأسماء، فماذا ستقولون له في هذه الانتخابات؟”.

وأضاف: “نحن في هذه الانتخابات أمام معركة يحاول البعض أن يلغي فيها هذا التيار وهذا البيت وبيت الوسط. لكن أملنا فيكم أنتم، فأنا أعرف ما الذي يعنيه هذا البيت لكل واحد وواجدة فيكم، وماذا تعني لكم مسيرة الإنماء والإعمار والعلم والسلام والاعتدال، مسيرة رفيق الحريري، مسيرة هذا البيت الذي دفع ثمنا كبيرا جدا، لكن “نحن قدها”. ربما تسيل الدمعة ولكن “نحن قدها”. ليس من باب الضعف بل التأثر. هذا ما يفرقنا عن الآخرين، أننا نشعر بالناس، نبكي معهم ونفرح معهم ونعتز بهم ولا نشمت بهم، نكبر بهم ونعرف دائما أنه يجب ألا نخاف من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى”.

وتابع: “من قتلوا رفيق الحريري لم ينجحوا، بل على العكس وحدونا وجعلونا نقف مع بعضنا البعض. ونحن نخوض هذه الانتخابات ليس لأجل السلطة، فهي آخر همي، وآخر همي الكرسي أو أن أكون رئيسا للحكومة أو نائبا. الأهم لدي هو أنتم، الشباب والشابات، كبيركم وصغيركم. هذا ما كان يهم رفيق الحريري وهذا ما يهم اليوم سعد الحريري، فقد أعطيتمونا الكثير، حين كان رفيق الحريري في هذا البيت وحين استشهد. ونحن في هذه العائلة اتخذنا قرارا بأن نكمل مسيرة رفيق الحريري، شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأضاف: “لدي ملء الثقة بكم وبأهل بيروت، وعلى كل مواطن ومواطنة في 6 أيار أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع. على كل أهالي بيروت أن يستنهضوا أنفسهم، ليس لأجل سعد الحريري ولا لأجل لائحة تيار المستقبل، بل من أجلكم أنتم، ولكي تقولوا كلمتكم. وأنتم تعرفون أنني سأعمل ليل نهار من أجل بيروت وأهل بيروت ومن أجل لبنان ككل.”