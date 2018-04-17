جعجع: الفساد يأتي على مستوى كبير في الدولة

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مؤتمر “شباب ضد الفساد” من معراب إلى أن “المشكلة الأساسية في قضية الفساد من بعد تجربة معينة، أن الفساد يأتي على مستوى كبير في الدولة، فالصغير يحارب ويزول، أما الفساد الكبير يعود الى ثقافة على مستوى كبير من أهل السلطة”، مشيراً إلى أنه “يمكننا توفير ما يقارب 5 مليار دولار وكل ذلك بحاجة الى مسؤولين يتصرفون حيث لا يجرؤ الآخرون”.

سائلاً:”أين المشكلة من إشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات في لبنان؟”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص مستعد لبناء معامل كهرباء وبحاجة الى عقد من مؤسسة كهرباء لبنان بشراء الطاقة، وبذلك سنوفر على الدولة مليار ونصف دولار، وعلى المواطن المبلغ عينه إشتراك مولدات”.

واعتبر أن “السلطة هيبة قبل أن تكون قوانين وتشريعات، واذا أردنا التخلص من الفساد فنحن بحاجة الى التخلص من الثقافة البائدة في رأس الهرم”، لافتاً إلى أن “ما فعله وزراء القوات أعاد الأمل والثقة للبنانيين بالدولة ولو بشكل محدود ولا أحد يستطيع أن يغبّر على أداء وزرائها”.