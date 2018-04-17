أقيم ظهر اليوم حفل تدشين ستوديو التلفزيون الخاص بـ “نادي الصحافة”، في مقر النادي في فرن الشباك، بالتعاون مع شركة “تاتش”.

وأشار أبو زيد الى ان “تدشين مركز التدريب الاعلامي في نادي الصحافة يأتي ضمن التطور التقني الذي يشهده مجال الاعلام، ولاسيما عبر تقنية الانترنت الذي سيتم استخدامه في هذا المركز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكشف أن “هذا المركز سيكون متاحا أمام طلاب الجامعات وأمام من يرغب من المواطنين او الشخصيات في التدرب على كيفية الظهور عبر شاشات التلفزيون”.





وشدد على أن “الهدف إعادة الاعتبار لاصول مهنة الصحافة بعدما أصبحت منتهكة”.

بدوره، شدد الرياشي على ان “دورنا الاساسي هو دعم النادي قدر الامكان الى جانب دعم كل الاندية الاعلامية في لبنان والنقابات التي نحن في صدد تطويرها وتحسينها وتعديل قانونها لتكون نقابة لكل الاعلاميين من دون استثناء، تؤمن الحصانة النقابية لهم وتوفر سقف الحد الادنى للتعاقد معهم في المؤسسات الاعلامية وعدم الاستهتار بهم، الى جانب تأمين صندوق التعاضد الصحي والمهني لهم، والتقاعد في نهاية الخدمة”.

وأكد الرياشي ان “هذه هي الامور الاساسية التي نعمل عليها، ونادي الصحافة مع رئيسه واعضائه لا يقصرون في التعاون معنا، ونحن سنطلب دعمهم في الوقت المناسب عندما يتحول المشروع الى مجلس النواب”.