اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش ان هناك تنافساً كبيرا في منطقة الضنية بين مرشحين ضمن القرية الواحدة وخصوصا في بلدة بخعون حيث هناك مجموعات من المتعصّبين لطرف ولآخر، وقال “ما جرى يدلّ الى أن الديمقراطية ليست من طباعنا”، مشيرا الى انه بعد الانتخابات ستعود الأمور الى مجاريها.

علوش وفي حديث الى صوت لبنان (93.3)، اعتبر ان الكلام عن زيارة مرتقبة للنائب وليد جنبلاط الى طرابلس رداً على زيارة الرئيس سعد الحريري الى حاصبيا تندرج في إطار حرية الحراك السياسي ولا مشكلة في ذلك فطرابلس ترحّب بالجميع وأضاف “النائب جنبلاط أكثر من يتمتّع بحرية الحركة يمينا ويسارا وصعودا ونزولا وتاريخه خير دليل على ذلك”.