روسيا ستستثمر الفوسفات السوري طيلة 50 عاماً

وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عقداً مع شركة “ستروي ترانس غاز لوجستيك” الروسية، والذي يعطي الأخيرة إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات من مناجم الشرقية في “تدمر” مقابل إعطاء حصة للمؤسسة السورية طيلة 50 عاماً، وهي مدة العقد المبرم بين الطرفين.

وبحسب العقد المبرم ستأخذ المؤسسة العامة للجيولوجيا نسبة 30% من كمية الإنتاج، مع دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة مع تسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2%، وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن.

وذكرت صحيفة الوطن المحلية أن العقد سيحقق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي على سوريا التي تمتلك احتياطي كبير جداً من خامات الفوسفات في مناجم الشرقية يبلغ 1.8 مليار طن.