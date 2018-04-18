طوني فرنجية: “سنحدث فرقاً أينما وجدنا.. “

رأى مرشح “المرده” طوني فرنجيه أن “ممثلي المرده في السلطة سيدافعون عن من يتم إقصاؤهم بغير حق وعن الكفوئين كما سيقف سداً منيعاً في وجه الانتهاكات المالية والإقتصادية التي تُرتكب بحق الوطن، الشعب والشباب”.

وأشار فرنجيه خلال لقاء شعبي مع أهالي بلدة كفرياشيت في قضاء زغرتا، أن “لبنان يملك كل المقومات الطبيعية والبيئية والبشرية التي تخوله أن يستثمر في الصناعة والزراعة والسياحة، ليكون بلداً رائداً متقدماً بكل قطاعاته”، مشدداً على أنه “من المعيب أن نسمح للبلدان التي ساهمنا في بنائها بطاقاتنا وشبابنا وقدرتنا التنافسية أن تسبقنا”.

وقال “تمثيلكم أمانة ومسؤولية.. وسنحدث فرقاً أينما وجدنا فمن حق المواطن أينما كان أن يعيش حياة كريمة وأن يحصل على كامل حقوقه من خدمات صحية واجتماعية وبنى تحتية”.