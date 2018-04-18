هل المحيطون بك يشعرون بمزاج جيد؟

يختلف تعبير كل شخص عن فرحته، فالبعض يعبرون عن هذا في حركتهم السريعة، أو توزيع البسمة على الجميع، أو الخروج مع الأصدقاء، أو شراء الهدايا للمقربين، فإذا أردت أن تعرف ما إذا كان المحيطون بك يشعرون بمزاج جيد أم لا؟ فانظر إلى الأبراج الخاصة بهم.

– المجموعة الأولى تضم أبراج: “الثور– السرطان– الميزان– الجدي– الحوت”، ويلجأ أصحابها للغناء والدندنة بالأغنيات المفضلة، تعبيرا السعادة والمزاج الجيد، لكن بشكل هادئ ودون ضوضاء.

– المجموعة الثانية تضم أبراج: “الحمل – الأسد – العذراء – الدلو”، ويعبر أصحابها عن مزاجهم الجيد، بشيء من الصخب والميل إلى الحركة، سواء في التعبير عما يفكروا به، أو في حركتهم بشكل عام، إلى جانب الابتسامة العريضة التي تملأ وجوههم.

– المجموعة الثلاثة تضم أبراج: “الجوزاء – العقرب – القوس”، وأصحابها يدل حنانها وعاطفتها على كونها في مزاج جيد، فأصحابها تجدهم لطفاء، وينشرون حنانهم على الشخصيات المقربة منهم.