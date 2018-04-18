الكثير من النساء تفضلن الجلوس بوضعية قدم فوق القدم وعلى عكس غيرهن تفضلن الجلوس بطرق مختلفة، الأمر الذي فسره علماء النفس بأنه يعبر عن ما بداخل الشخصية وليس كعادة فقط، وفي هذا المقال نقدم طريقة جلوس المرأة تحدد شخصيتها، اكتشفيها:

الوضع ــ A

النساء اللواتي يفضلن الجلوس بهذا الشكل، يتميزن بالتردد، ولكنهن في ذات الوقت يتصفن بالدقة، ودائما منزعجات من كونهن لا يستطعن فعل شيء تجاه ذلك، وغالبا ما يبالغن في إمكاناتهن وقدراتهن.

فهنّ انطوائيات، لا يستطعن تحمل الأجواء الصاخبة ويفضلن تقضية أوقاتهن في عزلة عن الناس، ومع ذلك فهن قادرات على تحليل وفهم الإنسان، الذي يتعامل معهن بشكل صحيح ودقيق.

الوضع ــ B

النساء اللواتي يفضلن الجلوس بهذا الشكل، هن دائما واثقات في إمكانياتهن وقدراتهن.

فهؤلاء هن القادة، اللواتي دائما ما يكن على استعداد لتقديم الكثير من التضحيات من أجل الترقي والتميز في العمل. فهن لا يميلن للرتابة والروتين، بل يعجبهن التغيير السريع للأحداث، ومثل هذا الوضع في القدمين أمر شائع جدا في أوروبا وآسيا.

الوضع ــ C

فهؤلاء الناس دائما ما يتهمون ظلما بعدم النظام والترتيب، على الرغم من أنهن يستطعن إيجاد الشيء المطلوب بكل سهولة حتى وهم مغلقات العينين، ونستطيع القول إن لديهن فهمهن الخاص للنظام والحياة بشكل عام.

العيب الرئيسي لديهم هو عدم قدرتهم على التركيز على شيء معين لمدة طويلة.

الوضع ــ D

النساء اللواتي يفضلن هذا الوضع، مخلصات، صادقات ومباشرات. فهن يتميزن بالصفات مثل الدقة والانتظام والانضباط والذكاء. لذلك هن دائما ما يتطلعون للمثالية بشكل كبير، وعادة يتعاملون مع الأخرين بشكل حازم وجدي، لاغين مشاعرهن تماما، ولكن داخل هذا القناع الخادع يختبئ قلب من الذهب.

الوضع ــ E

هؤلاء الناس معقدون ويميلون للتحفظ، فهم حساسون للغاية لأي نقد حتى ولو كان صغيرا تجاههم، لذلك على أصدقائهم أن يكونوا حريصين في تعاملهم معهم، إذا أرادوا الاحتفاظ بعلاقات طيبة معهم.