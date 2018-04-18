بالفيديو.. قائد بالجيش الحر للجيش السوري: “مايدتنا وحدة”!

أعلن قائد ميليشيا «مغاوير الصحراء» في القلمون الشرقي بريف دمشق، قبوله بالمصالحة مع الجيش السوري وذلك كخطوة أولية لتسوية أوضاعه برفقة عناصر مجموعته تمهيدا لضمها للجيش السوري.

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو تم نشره على موقع (فيسبوك)، حيث أكد «محمد شعبان» والملقب بـ «الضبع» قائد لواء مغاوير الصحراء قبوله بالتسوية هو وجميع عناصره وانضمامه إلى صفوف الجيش السوري.

وأظهر الفيديو محمد شعبان برفقة ضباط وعناصر من الجيش السوري وذلك في مدينة الضمير في القلمون الشرقي، حيث قال لهم: قبلنا التسوية ونحنا مايدتنا وحدة وسفرتنا وحدة.